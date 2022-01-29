В Ленинградском зоопарке пока не знают, как будут работать из-за новых COVID-мер

Ленинградский зоопарк готов пересмотреть режим работы в связи с введением в Петербурге новых COVID-ограничений, в частности, запрета несовершеннолетним посещать развлекательные и спортивные учреждения.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, 28, 29, 30 января зоопарк будет работать в обычном режиме, но для несовершеннолетних посетителей вход будет закрыт. 31 января пройдет санитарный день, поэтому посетить его не сможет никто. Что будет дальше, пока не решено.

«На данный момент мы не можем сказать, как зоопарк будет работать после 31 января. …Возможно, мы просто подкорректируем время работы зоопарка, однако сейчас говорить об этом рано», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.