В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения

В Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Они коснутся детей и подростков.

Так, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Смольного, также юным горожанам нельзя посещать зоопарки, выставки, бассейны, крытые катки, а также многое другое.

На указанный период на дистанционный формат перейдут дополнительные общеобразовательные программы – за исключением тех, которые работают в школах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города. Прививка ставится исключительно на добровольной основе.