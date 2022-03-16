«Россграм»: в России запустят аналог Instagram

Для обычных пользователей доступ откроется в апреле 2022 года. Фото: скриншот "Российский Инстаграм" "ВКонтакте"

Для обычных пользователей доступ откроется в апреле 2022 года. Фото: скриншот "Российский Инстаграм" "ВКонтакте"

В России запускают новую социальную сеть «Россграм» («Российский инстаграм»), призванную стать аналогом заблокированного в РФ Instagram. Об этом рассказал интернет-маркетолог Александр Зобов.

Запуск российского аналога популярной социальной сети с привычным для всех функционалом планируется 28 марта.

Первыми пользователями соцсети станут топ-блогеры и партнера. В апреле соцсеть станет доступной для всех пользователей.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пока вряд ли можно говорить о снятии блокировок с продуктов компании Meta, включая Instagram.