«Россграм»: в России запустят аналог Instagram

&#171;Россграм&#187;: в России запустят аналог Instagram
Для обычных пользователей доступ откроется в апреле 2022 года. Фото: скриншот "Российский Инстаграм" "ВКонтакте"

В России запускают новую социальную сеть «Россграм» («Российский инстаграм»), призванную стать аналогом заблокированного в РФ Instagram. Об этом рассказал интернет-маркетолог Александр Зобов.

Запуск российского аналога популярной социальной сети с привычным для всех функционалом планируется 28 марта.

Первыми пользователями соцсети станут топ-блогеры и партнера. В апреле соцсеть станет доступной для всех пользователей.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пока вряд ли можно говорить о снятии блокировок с продуктов компании Meta, включая Instagram.

Instagram Россия социальная сеть


 

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