В Госдуму внесли проект об амнистии для совершивших экономические преступления

Группа депутатов Госдумы, а также сенатор Совета Федерации, внесли на рассмотрение нижней палаты новый законопроект. Фото: duma.gov.ru

Группа депутатов Госдумы, а также сенатор Совета Федерации, внесли на рассмотрение нижней палаты новый законопроект. Фото: duma.gov.ru

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предлагающий объявить амнистию по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести.

Соответствующие документ опубликован в электронной базе Госдумы. Граждан России, которые впервые были осуждены за такие преступления, предлагается освободить от тюремного срока. Сюда же отнесли обвиняемых, в отношении которых заведены дела.

Как сообщает агентство «Прайм», предполагается, что на фоне антироссийских санкций такая мера позволит вернуть к экономической деятельности предпринимателей, которые могли бы содействовать созданию организаций и предприятий по импортозамещению, предоставляя при этом дополнительные рабочие места.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы России, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против его супруги и детей.

Напомним, в результате политической обстановки в мире в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.