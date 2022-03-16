Wildberries приступил к внутреннему расследованию после сбоя в работе

Жалобы на неполадки подали жители Москвы, Петербурга и других городов. Фото: пресс-служба Wildberries

Жалобы на неполадки подали жители Москвы, Петербурга и других городов. Фото: пресс-служба Wildberries

Wildberries приступил к внутреннему расследованию из-за сбоя на сайте в мобильном приложении, который мешал пользователям последние два дня.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. К настоящему моменту технические специалисты международного интернет-магазина одежды уже устранили более 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта.

Как сообщили в компании, итоги расследования будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к утру 15 марта было зафиксировано более 2,6 тысячи жалоб. Почти половина клиентов жалуются на работу мобильного приложения, около 43% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% сообщили о неполадках в работе сайта Wildberries. В основном сбои в работе Wildberries происходили у российских пользователей. Жалобы на неполадки подали жители Москвы, Петербурга и других городов.