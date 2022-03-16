Западный экономист назвал признаки, указывающие на возможный обвал доллара

После санкций и последовавших проблем на международном рынке, доллар может попросту лишиться статуса международной валюты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После санкций и последовавших проблем на международном рынке, доллар может попросту лишиться статуса международной валюты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Среди экспертов бытуют разные мнения касаемо нынешней ситуации в мировой экономике. Далеко не все экономисты считают, что США сегодня находятся в выгодной позиции. Так, Хенрик Мюллер говорит о возможности скорого заката доллара, пишет РИА Новости.

Профессор Технического университета Дортмунда опубликовал материал в издании Spiegel. В нем говорится, что после санкций и последовавших проблем на международном рынке доллар может попросту лишиться статуса международной валюты.

Инфляция заставит мир усомниться в незыблемости авторитета доллара. Сегодня цены в США поднялись на 8 процентов. Что будет дальше – станет ясно после принятия мер Федеральной резервной системы. Ущерб от антироссийских санкций несомненен для обеих сторон.

Заморозка валютных депозитов России была крайне жесткой мерой. Глядя на подобные действия американских властей, другие государства могут начать опасаться за свои резервы. Таким образом, доверие к США начнет снижаться.

К тому же во время неразберихи из-за конфликта на Донбассе некоторые государства начинают укреплять экономические связи и расширять взаимодействие на финансовых рынках. Все эти факторы играют не на пользу США и их валюте, подытожил Мюллер.

Ранее сообщалось, что долларовые активы Центробанка, хранящиеся за рубежом, заморожены. Меры приняты в рамках западных санкций, которые последовали после начала военного конфликта России и Украины. После таких ответных действий регулятор издал распоряжение, согласно которому получение наличных долларов в банках ограничено.

Если на вкладах россиян лежит сумма в валюте, превышающая 10 тысяч долларов, то остатки можно забрать только рублями. Это и другие ограничения введены сроком до 9 сентября 2022 года.