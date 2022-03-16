В Петербурге раскрыли финансовую пирамиду с сотнями вкладчиков

Из офисов изъяли печати и документацию. Фото: ГУ МВД РФ по городу

Из офисов изъяли печати и документацию. Фото: ГУ МВД РФ по городу

В Петербурге сотрудники полиции задержали четырех руководителей финансовой пирамиды, от которой пострадали сотни людей. Мошенники обманывали людей около шести лет.

Представительства кооператива работали в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге и Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по городу, установлено, что в течение шести лет злоумышленники привлекали деньги граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Однако заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады.

Количество обманутых граждан исчисляется сотнями. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили свыше 20 уголовных дел. В ходе обысков в офисах кооператива стражи порядка изъяли печати и финансовую документацию.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как мошенники могут использовать санкции против россиян. Граждан предупредили, что в скором времени жители России начнут получать предложения купить билеты на закрытые распродажи. Там, по словам мошенников, должны быть реализованы товары, которые остались после ухода с российского рынка зарубежных производителей, а также различных торговых сетей.