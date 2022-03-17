Как снимать стресс, руководствуясь гороскопом: советы астролога

В последнее время в мире происходит все больше событий, заставляющих изрядно понервничать. Как уверяют астрологи, каждому знаку зодиака присущи свои особенности, поэтому способы восстановить душевное равновесие у них тоже разные, пишет 5-tv.ru.

Овен

Овнам трудно справляться с эмоциями. Чтобы не поддаваться панике, им стоит заняться физической работой. Это может быть уборка в доме, выход на прогулку, посещение спортзала или битье подушки.

Телец

В непростые времена Тельцов успокаивают вкусная еда или поход в салон красоты. Не менее приятным занятием является поиск одежды в интернете и уход за комнатными растениями.

Близнецы

Этому зодиаку свойственно много думать о происходящих событиях. При нынешнем потоке информации Близнецы рискуют оказаться выбитыми из колеи. Снять стресс им поможет расслабляющая музыка, йога, видеоуроки, общение с близкими.

Рак

Раки любят откровенные разговоры по душам. Когда держать эмоции в себе нет сил, им позволительно поплакать. Другие способы снять стресс — просмотр старых фотографий или водные процедуры.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам снимать стресс с помощью танцев. Для этого не обязательно идти в клуб, достаточно включить дома любимую музыку и поплясать в свое удовольствие. Также можно сходить в парикмахерскую, уделить время увлечениям, пообщаться с детьми.

Дева

Девы – известные любители чистоты. Чтобы прийти в себя, им стоит провести генеральную уборку или заняться хобби. Еще их может успокоить планирование предстоящих дел. Такое времяпровождения позволит данному зодиаку почувствовать почву под ногами.

Весы

В стрессовой ситуации Весы тянутся ко второй половинке. Если таковой не имеется, то они с радостью проведут время в компании. Это может быть не просто дружеская встреча, а совместный поход по магазинам или в СПА.

Скорпион

Нервы Скорпиона способны противостоять колоссальным нагрузкам. Они словно находят подпитку в стрессе. Им помогает успокоиться уединенное свидание с партнером либо просмотр захватывающего хоррора. В тревожной ситуации им по душе употребление острой пищи и экстремальные развлечения.

Стрелец

Чувствуя волнение, они находят успокоение в спорте. Особенно звездочеты рекомендуют им конные прогулки. Не имея возможности выйти из дома, Стрелец может просто посмотреть фильм о путешествиях или по беседовать о высоком с друзьями.

Козерог

Ощутив приступ паники, Козерог предпочитает коротать время в одиночестве. Его нервы успокаивают фильмы, книги, музыка, подсчет финансов и шитье. Почувствовав душевное равновесие, он снова начнет активно планировать дальнейшие действия.

Водолей

Его спасут от страхов дыхательные упражнения, свежий воздух и общение. Не важно, будет ли оно проходить вживую или посредством телефона. Главное – чтобы было весело. Также звезды предлагают им переключиться на науку.

Рыбы

Лекции по психологии помогут Рыбам успокоиться и поверить в лучшее. Еще хорошим вариантом для них станут прогулки на свежем воздухе. Это очень ранимый знак, переживающий обо всех, поэтому ему особенно важно обрести душевное равновесие.