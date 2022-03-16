Депутаты Петербурга поддержали закон о налоговом вычете для производств, инвестирующих в НИОКР

Депутаты Петербурга поддержали закон о налоговом вычете для производств, инвестирующих в НИОКР . Фото: pixabay

Депутаты Петербурга поддержали закон о налоговом вычете для производств, инвестирующих в НИОКР . Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге депутаты поддержали законопроект о налоговом вычете для производств, которые вкладывают средства в научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

Депутаты петербургского Заксобрания поддержали соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые поправки могут поддержать промышленные предприятия и бизнес Санкт-Петербурга во времена антироссийских санкций. Новое правило распространится на те предприятия, деятельность которых направлена на импортозамещение. С помощью нового закона будет возможна компенсация некоторых расходов, иногда до 90%.

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что в случае, если закон примут, он будет действителен с 2023 по 2027 год. Он заметил, что этого времени должно хватить для восстановления экономики. Кроме того, поправки могут коснуться расширения рабочих мест на предприятиях.

В настоящий момент законопроект принят за основу. За него проголосовали все 49 депутатов парламента Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Молодежный парламент при ЗакСобрании Санкт-Петербурга создадут для законодательного регулирования прав и интересов молодежи.