Названы цели молодежного парламента при ЗакСе Петербурга

Судя по серьёзной активности, которая наблюдалась в социальных сетях, подобный вопрос давно назрел, заявил депутат. Фото: pixabay

Судя по серьёзной активности, которая наблюдалась в социальных сетях, подобный вопрос давно назрел, заявил депутат. Фото: pixabay

Молодежный парламент при ЗакСобрании Петербурга создадут для законодательного регулирования прав и интересов молодежи.

Создание нового парламента и процесс отбора в него депутатов обсудили в коворкинге «Просто». Предполагается, что палата станет консультативным и совещательным органом, основной целью которого будет являться содействие ЗакСу в сфере регулирования прав и законных интересов молодого поколения города, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного, теперь молодые горожане смогут проявить себя в законотворческой сфере.

Отбор депутатов в молодежный парламент запланирован этой весной 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском Законодательном собрании планируют создать новую структуру постоянных органов городского парламента и новый принцип формирования комитетов. Уже подготовлен проект для рассмотрения. Предложенная структура лучше отвечает требованиям современности и задачам законодателей, отметили в ЗакСе.