В Заксобрании Петербурга могут появиться новые комиссии и Молодежный парламент

В Заксобрании Петербурга могут появится новые комиссии и Молодежный парламент. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В Заксобрании Петербурга могут появится новые комиссии и Молодежный парламент. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В петербургском Законодательном собрании планируют создать новую структуру постоянных органов городского парламента и новый принцип формирования комитетов. Уже подготовлен проект для рассмотрения.

Таким образом стоит ожидать появления постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации.

Отмечается, что вопросами транспорта и развития транспортной инфраструктуры будет заниматься отдельная постоянная комиссия. Также предполагается, что будут созданы отдельные комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам.

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, предложенная структура лучше отвечает требованиям современности и задачам законодателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, которое заключается в уголовном наказании за публичные фейки о действиях ВС РФ,