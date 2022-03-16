В Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года

В Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года
В Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года. Фото: Pixabay

Предприниматели Петербурга пожаловались властям на уведомления, в которых говорится о сносе принадлежащих им ларьков.

До этого Смольный пообещал ввести мораторий на демонтаж ларьков сроком до 1 января 2023 года, а теперь владельцам приходит оповещение о сносе торговых объектов. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Про извещения от Комитета по контролю за имуществом о сносе ларьков рассказала региональная общественная организация «Содействие малому бизнесу». Отмечается, что снос объектов определялся в срок 2 дня.

Бизнесмены уточнили, что в комитете они получили ответ, что там «ни о каком моратории не слышали, никаких распоряжений не получали». Кроме того там же подчеркнули, что сообщение о моратории оказалось неправдой, и сносы будут идти как и раньше.

Предприниматели расстроены, что власти в лице ККИ, пользуются формальностью, — нет официально подписанного документа. В связи с этим они стараются в этот технический промежуток уничтожить как можно больше объектов НТО, считают бизнесмены.

Изданию же в ККИ заявили, что их работа осуществляется в штатном режиме, и никакого постановления о моратории на сегодняшний день не подписано. В случае, если такое постановление выйдет, то чиновники готовы действовать в соответствии с его требованиями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге к марту не удалось создать «Тепловую карту» по уборке снега.

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