В Северной столице идея создания «тепловой карты» по уборке снега к марту провалилась

В Северной столице идея создания "тепловой карты" по уборке снега к марту провалилась. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице идея создания "тепловой карты" по уборке снега к марту провалилась. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге не удалось создать «Тепловую карту» по уборке снега.

На заседании в Заксобрании 16 марта спикер Александр Бельский сообщил, что не удалось создать «тепловую карту» по уборке снега в городе. Об этом пишет «Фонтанка».

До этого в городском парламенте были созданы две рабочие группы. Так, одна из них должна была решать вопросы с вывозом мусора, а вторая заниматься уборкой снега. Депутатами была разработана «тепловая карта», на которой в режиме реального времени должны появляться точки с наиболее проблемными участками. Группа во главе с депутатом Дмитрием Павловым планировала завершить «тепловую карту» к марту, но воплотить идею в жизнь оказалось сложно.

«Достаточно большой объем базы данных, которых на уровне депутатского корпуса реализовать не представляется возможным», — заявил Бельский.

Отмечается, что количество обращений по мусору составляло около 30 тысяч. Снежной картой, в свою очередь, займется комитет по информатизации и связи. Карта будет включать в себя не только снежную, но и остальную уборку. Сроки готовности проекта Бельский не уточнил.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что молодежный парламент при Законодательном Собрании Петербурга создадут для законодательного регулирования прав и интересов молодежи.