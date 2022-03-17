ПФР разъяснил, будет ли выплата в 10 000 рублей с 18 марта

Выплаты в 10 000 рублей на детей не будет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выплаты в 10 000 рублей на детей не будет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ разъяснили информацию о выплате 10 000 рублей с 18 марта. Деньги якобы должны были выплачивать на каждого ребенка.

В социальных сетях недавно появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о выдаче новой выплаты в 10 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«Выплату могут оформить родители, усыновители, законные опекуны ребенка. Общее количество детей, за которых государство выплачивает 10 тысяч рублей, не ограничено», – говорилось в распространенном сообщении.

Эти данные прокомментировали в ПФР. Как оказалось, информация о новой выплате является фейком. По словам специалистов, подобных выплат в России не ожидается. В ПФР посоветовали брать информацию только из официальных источников, в том числе на сайте фонда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России повысят зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.