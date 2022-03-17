Число вакансий для IТ-специалистов в госсекторе выросло в два раза

Количество IТ-вакансий в российском госсекторе за год выросло на 108%.

Число вакансий для IТ-специалистов, опубликованных за период с 24 февраля по 15 марта, составило 2,7 тысячи. Это на 108% превышает количество таких вакансий, опубликованных в аналогичный промежуток времени в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику HeadHunter.

Так, вакансий системного администратора стало больше на 111%, специалиста по техподдержке — на 101%, web-инженера — на 120%. Число вакансий в сфере компьютерной безопасности увеличилось на 69%.

Высокий спрос на IТ-специалистов подтвердили в Минцифры. Ведомство намерено в несколько раз увеличить объем грантов и кредитов на разработку российских программных платформ, чтобы заменить зарубежные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России повысят зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.