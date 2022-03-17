Иммунолог Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Иммунолог отметил, что людям нужно регулярно поддерживать количество защитных антител в организме. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Иммунолог отметил, что людям нужно регулярно поддерживать количество защитных антител в организме. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Иммунолог Николай Крючков считает, что последние события сменили фокус общественного внимания от пандемии коронавируса к другим угрозам, из-за чего в стране снизился коллективный иммунитет.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что коллективный иммунитет считается достигнутым при 85%. Однако в России этот показатель начал снижаться: месяц назад он был на уровне 60%, а сейчас — чуть более 53%.

«Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85 процентов, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться», — отметил Крючков.

Иммунолог отметил, что людям нужно регулярно поддерживать количество защитных антител в организме с помощью вакцинации или бустерной прививки.

Он добавил, что россияне стали недооценивать опасность коронавируса. По его словам, все почему-то решили, что с COVID-19 покончено, но это не так.

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