Продукция Apple в России подорожала до 142%

Продукция американской корпорации Apple в онлайн-магазинах РФ подорожала до 142% за последние недели.

Такие данные приводит сервис сравнения товаров и цен Price.ru, пишет РИА Новости.

Цены на популярные модели ноутбуков Apple в российских интернет-магазинах увеличились на 46-142%. Некоторые модели подорожали в два-три раза. К примеру, средняя цена MacBook Pro MK1E3 уже превысила 480 тысяч рублей, а MacBook Z11B0004T продается 302,7 тысячи рублей.

За те же три недели самые продаваемые iPhone подорожали на 24-34%. Цена iPhone 13 на 128GB увеличилась до 96 тысяч рублей, а iPhone 13 Pro на 128GB — почти до 126 тысяч рублей.

Рост цен на планшеты Apple составил 13-34%. iPad Pro 12.9 на 128GB сейчас продается за 131 тысячу рублей, а iPad Pro 11 на 128GB — 85,8 тысячи рублей.

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