В банках России вырос спрос на IT-специалистов

В сегменте IT насчитывается 5,1 тысячи вакансий, что более чем в два раза больше, чем в 2021 году. Фото: Pixabay

В сегменте IT насчитывается 5,1 тысячи вакансий, что более чем в два раза больше, чем в 2021 году. Фото: Pixabay

Российские банки в последние недели массово начали искать персонал сферы продаж и IT.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HeadHunter, число открытых банками вакансий в период с 24 февраля по 15 марта выросло до 25 тысяч, что на 13% больше, чем в начале февраля. По сравнению с прошлым годом открытых вакансий стало больше в 2,4 раза.

В сегменте продаж сейчас открыто 14,1 тысячи вакансий, что почти в семь раз больше, чем годом ранее. В сегменте IT насчитывается 5,1 тысячи вакансий, что более чем в два раза больше, чем в 2021 году.

По мнению экспертов, рост может быть вызван реакцией на ситуацию в финансовом секторе, когда на первый план вышла реализация банковских продуктов.

«Банки проходят масштабную перестройку бизнеса, которая требует большого количества специалистов в разных областях, в том числе в IT, рисках, комплаенс-подразделениях, юридической сфере, клиентском сервисе», — объяснила гендиректор рекрутингового агентства «МайСерч» Мария Янковская.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число вакансий для IТ-специалистов в госсекторе выросло в два раза.