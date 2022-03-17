HeadHunter: больше половины компаний в РФ уверены в стабильности в своего положения

HeadHunter: больше половины компаний в РФ уверены в стабильности в своего положения
12% компаний будут сокращать работников или готовиться к сокращениям. Фото: Pixabay

Большинство компаний в России (55%) заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные HeadHunter. Исследование показало, что 30% компаний ожидают, что ближайшая перспектива будет негативной. Каждая шестая компания (16%) надеется на более позитивный исход.

При этом 38% компаний продолжают нанимать сотрудников и даже намерена усилить подбор. Почти половина (47%) перестанет нанимать новых работников, но не будет сокращать коллективы. 12% компаний будут сокращать работников или готовиться к сокращениям.

Что касается зарплат, половина компаний (51%) заявили, что не планируют повышать или снижать оплату труда. 10% намерены сократить зарплаты, 5% увеличат их, а 35% собираются пересмотреть зарплаты в сторону увеличения в плановом порядке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число вакансий для IТ-специалистов в госсекторе выросло в два раза.

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