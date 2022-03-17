Воздух в Петербурге в четверг прогреется до +9 градусов

В Петербурге ожидается солнечный день. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге ожидается солнечный день. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцев в четверг, 17 марта, ждет солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, за погоду в Северной столице сегодня продолжит отвечать антициклон. Облаков в небе почти не будет, вновь обойдется без осадков. Температура воздуха окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Сегодня за окном будет от +7 до +9 градусов. В Ленобласти потеплеет до +10 градусов.

Южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет до 782 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

Такая же погода ждет петербуржцев и в пятницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице идея создания «тепловой карты» по уборке снега к марту провалилась.