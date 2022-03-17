В аэропорту Пулково 17 марта отменили 36 рейсов

В аэропорту Пулково 17 марта отменили 36 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В четверг, 17 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 36 авиарейсов.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в Абу-Даби, Уфу, Тюмень, Пермь, Москву, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Хургаду, Анапу, Владикавказ, Ленкорань, Ростов-на-Дону, Элисту, Брянск, Стамбул, Карши, Баку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что воздух в Петербурге в четверг прогреется до +9 градусов. Южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет до 782 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

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В аэропорту Пулково 17 марта отменили 36 рейсов