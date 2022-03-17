Доклад ООН: рост цен на еду и топливо в мире грозит беспорядками в бедных странах

Рост цен на продовольствие и топливо из-за ситуации на Украине ухудшит состояние мировой экономики и может привести к гражданским беспорядкам в наиболее бедных странах. Фото: pixabay.com

Рост цен на продовольствие и топливо из-за ситуации на Украине ухудшит состояние мировой экономики и может привести к гражданским беспорядкам в наиболее бедных странах. Фото: pixabay.com

В ООН ждут роста цен на продовольствие и топливо в мире из-за событий на Украине.

Увеличение стоимости на еду, а также топливо может спровоцировать ухудшение мировой экономики. В свою очередь, это приведет к беспорядкам в наиболее бедных странах. Об этом сообщили 16 марта в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно документу, от роста цен наиболее сильно пострадают развивающиеся страны. Экспресс-оценка показала, что специальная операция на Украине повлияет на торговлю. Возможно, в дальнейшем ухудшаться перспективы мировой экономики. Свое дело сделают и увеличение цен на продовольствие, топливо и удобрения. Отмечают, что после острой фазы пандемии коронавируса страны только-только начали справляться с трудностями. Теперь же рост цен может заблокировать путь к устойчивому развитию и нивелировать полученные успехи.

Опасения у экспертов ЮНКТАД вызывает ситуация с продовольствием и топливом. Стремительный подъем цен может привести к голоду среди уязвимых слоев населения развивающихся государств.

В документе говорится, что Россия и Украина — глобальные участники агропродовольственных рынков. На долю двух стран приходится 53 процента мировой торговли подсолнечным маслом и семенами и 27 процентов мировой торговли пшеницей.

Так, примерно в 26 африканских стран доставляют более трети пшеницы именно из России и Украины. При этом, для 17 стран эта доля составляет более 50 процентов импорта.

ЮНКТАД подсчитал, что в среднем свыше 5 процентов продуктовой корзины беднейших стран составляют импортируемые продукты. При этом стоимость этих товаров, вероятнее всего, вырастет. К слову, для более богатых государств эта доля равняется менее 1%.

Так, ЮНКТАД думает, что в наиболее бедных странах, которые уже пострадали от новой коронавирусной инфекции, на фоне нехватки продовольствия и рецессии, вызванной инфляцией, могут произойти гражданские беспорядки.

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