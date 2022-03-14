В Соединенных Штатах заявили о полном сокрушении экономики России

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС.
В Соединенных Штатах Америки считают, что сумели полностью разрушить российскую экономику. Об этом заявил американский советник, директор по коммуникациям Белого дома и официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки.
Слова Псаки прозвучали на регулярном брифинге для журналистов накануне. По мнению пресс-секретаря Белого дома, это случилось путем введения экономических санкций из-за ситуации на Украине.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Америки Джо Байден запретил экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию.