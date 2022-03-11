Президент Америки запретил экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот из США в Россию

Президент Америки запретил экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот из США в Россию. Фото: Pixabay

Президент Америки запретил экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот из США в Россию. Фото: Pixabay

В пятницу американский президент Джо Байден подписал новый указ, которым запрещается экспорт, продажа и поставка долларовых банкнот из США в Россию.

Теперь экспорт, поставка и и продажа из Америки долларовых банкнот в Россию запрещена решением президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.

«Запрещается: прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажа или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — отмечается в тексте указа.

Также Белый дом уведомил, что Минфин США будет бдительно наблюдать за тем, чтобы соблюдались санкции против России, пресекаться будут и попытки обойти их с помощью сделок с вовлечением виртуальной валюты.

Как сообщил Белый дом, Минфин США будет тщательно следить за соблюдением антироссийских санкций, в том числе за попытками обойти их с помощью сделок с вовлечением виртуальной валюты.

Кроме долларовых валют Байден наложил запрет на импорт бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.