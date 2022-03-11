Президент Америки запретил экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот из США в Россию

В пятницу американский президент Джо Байден подписал новый указ, которым запрещается экспорт, продажа и поставка долларовых банкнот из США в Россию.
Теперь экспорт, поставка и и продажа из Америки долларовых банкнот в Россию запрещена решением президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.
«Запрещается: прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажа или поставки из США или американскими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — отмечается в тексте указа.
Также Белый дом уведомил, что Минфин США будет бдительно наблюдать за тем, чтобы соблюдались санкции против России, пресекаться будут и попытки обойти их с помощью сделок с вовлечением виртуальной валюты.
Как сообщил Белый дом, Минфин США будет тщательно следить за соблюдением антироссийских санкций, в том числе за попытками обойти их с помощью сделок с вовлечением виртуальной валюты.
Кроме долларовых валют Байден наложил запрет на импорт бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.