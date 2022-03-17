Названы медицинские услуги, которые подорожают из-за санкции

Медицинский адвокат Ирина Гриценко спрогнозировала, что в России вскоре вырастут цены на медуслуги, которые зависят от затрат на оборудование и препараты.

Адвокат рассказала агентству «Прайм», что в России существует два способа получения медицинских услуг, и они различаются по стоимости. Первый — это услуги, которые предоставляются по обязательному медицинскому страхованию. Оплата происходит за счет налогов, которые граждане платят в фонд ОМС. Если налоговые ставки останутся на прежнем уровне, то стоимость услуг повышаться не будет.

Второй способ — платные услуги. Их стоимость устанавливается по прейскуранту, который утверждает гендиректор частной клиники. Цены в этом случае зависят от себестоимости услуг, которая в том числе учитывает стоимость оборудования и препаратов.

Как отмечает Гриценко, закупать оборудование можно не только в тех странах, которые ввели санкции против России, а в иных странах, которые поддерживают торговые отношения с РФ.

При этом поставщики оборудования и препаратов, согласно договорам, должны осуществлять поставки в рамках утвержденных цен. А вопросом ввоза в РФ должна заниматься сторона поставщика, а не покупателя.

«Поэтому взрывного роста на медицинские услуги не произойдет. Конечно, переход будет непростой, однако у граждан есть всегда выбор — и это сможет компенсировать попытки частных клиник поднять цены», — заключила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы продукты, которые вот-вот взлетят в цене из-за санкций.