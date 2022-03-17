Мигрант на глазах у пассажиров приставал к девочке-подростку в маршрутке в Шушарах

Житель Узбекистана совершал преступление прямо на глазах у ошеломленных пассажиров.
Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, мигрант почти сразу же отправился в отделение полиции.
В среду вечером, 16 марта, в маршрутке в поселке Шушары, мигрант стал приставать к 12-летней девочке. Все это видели пассажиры маршрутки.
Стражей порядка вызвали свидетели случившегося. Полиция задержала 43-летнего уроженца Узбекистана. Мужчина не имел регистрации на территории Российской Федерации.
Через некоторое время к оперативникам пришла и мать потерпевшего подростка. Она объяснила, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксиста, домогавшегося 10-летнюю девочку по дороге в школу, задержали.