Мигрант на глазах у пассажиров приставал к девочке-подростку в маршрутке в Шушарах

Мигрант на глазах у пассажиров приставал к девочке-подростку в маршрутке в Шушарах
К девочке приставали к маршрутке. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Житель Узбекистана совершал преступление прямо на глазах у ошеломленных пассажиров.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, мигрант почти сразу же отправился в отделение полиции.

В среду вечером, 16 марта, в маршрутке в поселке Шушары, мигрант стал приставать к 12-летней девочке. Все это видели пассажиры маршрутки.

Стражей порядка вызвали свидетели случившегося. Полиция задержала 43-летнего уроженца Узбекистана. Мужчина не имел регистрации на территории Российской Федерации.

Через некоторое время к оперативникам пришла и мать потерпевшего подростка. Она объяснила, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксиста, домогавшегося 10-летнюю девочку по дороге в школу, задержали.

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