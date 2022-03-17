В Мурино фельдшеры скорой пострадали от газового баллончика водителя Citroen

Злодей также сломал зеркало машины скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в среду, 16 марта, в Ленинградской области во Всеволожском районе в городе Мурино случился неприятный дорожный инцидент.

Водителю легкового автомобиля Citroen сильно помешала карета скорой. Автомобилист ничего лучше не придумал, чем распылить содержимое газового баллончика в медработников.

Когда на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, то установили, что конфликт произошел в момент, когда спецмашина высаживала человека. У водителя иномарки была острая необходимость проехать, сделать это он никак не мог. Поэтому решил выйти из авто, сломать зеркало машины скорой и воспользоваться своим спецсредством.

Агрессивного гражданина уже разыскивают оперативники Всеволожского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, валявшийся на улице Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи.