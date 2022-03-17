Что может еще больше подкосить рубль: мнение эксперта

Что может еще больше подкосить рубль: мнение эксперта
Падение рубля возможно, если на политической арене будут происходить события, дискредитирующие Россию в глазах мировой общественности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российская валюта может продолжить терять позиции. Один из экспертов рассказал «Прайм», какие события способны привести к его обвалу, а какие, напротив, позволят укрепиться.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов рассказал о рисках очередного падения рубля. Подобные последствия возможны, если на политической арене будут происходить события, дискредитирующие Россию в глазах мировой общественности.

К таким действиям можно отнести возможные провокации. Тогда российская сторона может стать крайней, что отразится на валютном курсе.

Еще один способ давления на рубль – политика США в отношении важных деловых партнеров России. Американские власти могут «убедить» Китай сократить взаимодействие с РФ на сырьевом рынке. Это отразится на ее экономике и ударит по национальной валюте.

В любом случае западные страны уже задействовали все основные «козыри», чтобы нанести серьезный удар по отечественной экономике. Самое страшное с рублем уже произошло. Столь значительные колебания курса не должны повторяться в ближайшее время, считает Антонов.

На пользу России играет удорожание некоторых природных ресурсов на мировом рынке. Положительное влияние оказывает рост цен на полезные ископаемые – газ, нефть, металл. Несмотря на отказ ряда государств покупать их у России, повышение стоимости позволяет компенсировать убытки.

Стоит отметить, что благодаря образовавшемуся дефициту топлива в западных странах там поднялись цены на коммунальные услуги и бензин. Эксперт ожидает, что санкции начнут ослабевать на фоне дальнейшего роста инфляции в Европе и США. Замедление темпов роста экономики заставит глав государств пересмотреть свое решение относительно изоляции России.

Ранее сообщалось, что в связи с вводимыми санкциями страны ЕС столкнулись с удорожанием платежей по коммунальным счетам. В Германии стоимость коммуналки достигла рекордных отметок.

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