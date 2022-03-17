Стало известно, когда россиянам увеличат размеры пенсий и пособий

Анонсировано увеличение пенсий и пособий в России. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Анонсировано увеличение пенсий и пособий в России. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жителей России ждет увеличение размера пенсий и пособий.

Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил о повышении пенсий, социальных пособий и прожиточного минимума, передают РИА Новости.

Кроме того, лидер государства объявил о повышении минимального размера оплаты труда и заработных плат работникам бюджетных организаций.

По словам председателя социального комитета Государственной думы Ярослава Нилова, размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1957–1967 годов рождения дадут крупную выплату. Чаще всего суммы выплачиваются от 10 тысяч и до нескольких сотен тысяч рублей. Имеют возможность получить деньги женщины и мужчины, чей возраст 55-65 лет.