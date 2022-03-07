Российским пенсионерам 1957–1967 годов рождения дадут крупную выплату

Российским пожилым гражданам сообщили о денежных выплатах, которые можно получить при достижении определенного возраста. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российским пожилым гражданам сообщили о денежных выплатах, которые можно получить при достижении определенного возраста. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Чаще всего суммы выплачиваются от 10 и до нескольких сотен тысяч рублей.

Имеют возможность получить деньги женщины и мужчины, чей возраст 55-65 лет, передает PRIMPRESS.

Подробнее о выплатах пенсионерам, родившимся с 1957 по 1967 годы, рассказала юрист Ирина Сивакова. Имеется в виду единоразовый платеж из пенсионных накоплений.

В случае, если у россиянина формировались накопления во время трудовой деятельности, то при достижении определенного возраста, он может получить их целиком. Необходимо, чтобы размер накопленного был 5 процентов или менее от общего размера накопительной и страховой пенсий.

Выплаты могут быть разного размера. Чаще всего суммы выдаются от 10 тыс. рублей и до нескольких сотен тысяч рублей. Ирина Сивакова отметила, что деньги можно получить по льготному статусу.

Так, если россиянин имеет звание ветерана труда, то он может рассчитывать на ежемесячную доплату. В столице им выплачивают по 1 тысяче 149 рублей каждый месяц. В Петербурге немногим меньше – 1 тыс. 18 рублей, в Тверской же области – только 734 рубля.

Кроме того, в городе на Неве, людям после 55 лет, имеющим стаж 20 лет в этом городе и 40 лет в общей сложности, доплачивают по 1 тыс. 108 рублей в месяц.

В Самарской области дополнительные выплаты положены женщинам, которые удостоены звания «материнская доблесть» и имеют 20 лет стажа. Они получают каждый месяц по 1 тыс. 44 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тыс. рублей придется написать заявление.