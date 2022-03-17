Мишустин: 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией

18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией. Фото: Кремль

18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией. Фото: Кремль

В полночь 18 марта снимаются все ограничения на передвижения граждан в рамках Союзного государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 18 марта снимаются все ограничения на передвижение граждан между Россией и Белоруссией. Об этом пишет «РИА Новости».

«Снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — отметил Мишустин.

Также премьер-министр России подчеркнул, что соответствующее решение обсуждалось и было согласовано с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в начале недели.

По словам Мишустина, в условиях санкций недружественных стран свобода передвижения людей важна для развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов в условиях между Россией и Белоруссией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Белорусская валютно-фондовая биржа с 18 марта начинает торги китайским юанем.