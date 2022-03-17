Песков уверен, что дефолта в России не будет, так как у страны есть все средства

Песков уверен, что дефолта в России не будет, так как у страны есть все средства. Фото: kremlin.ru

Песков уверен, что дефолта в России не будет, так как у страны есть все средства. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не будет дефолта по госдолгу, так как у страны есть все необходимые средства и ресурсы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что благодаря имеющимся средствам и ресурсам Россия не допустит дефолта по госдолгу. Об этом пишет ТАСС.

«Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов», — заявил представитель Кремля.

Песков заметил, что любой дефолт, который гипотетически может возникнуть, будет носить исключительно искусственный характер. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока все процессы идут в обычном режиме в этом плане.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полночь 18 марта снимаются все ограничения на передвижения граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.