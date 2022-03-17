В Совфеде допустили повышение пенсий и соцвыплат до уровня инфляции

На какой именно уровень могут повысить выплаты пока неизвестно. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

На какой именно уровень могут повысить выплаты пока неизвестно. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсии и социальные выплаты в России могут повысить, исходя из уровня инфляции. Об этом заявила заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

По ее ловам, российские власти имеют механизмы для того, чтобы установить процент индексации.

Как сообщили «РИА Новости», в Министерстве труда также поддерживают повышение выплат, исходя из уровня инфляции.

Бибикова подчеркнула, что повышение пенсий, социальных выплат не потребует какого-либо «законодательного решения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

Напомним, уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.