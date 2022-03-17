Константин Эрнст покинул совет директоров компании МТС

Константин Эрнст покинул совет директоров компании МТС
Константин Эрнст покинул совет директоров компании МТС. Фото: скриншот

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ушел с поста совета директоров МТС.

Об уходе генерального директора Первого канала Константина Эрнста стало известно 17 марта, сообщается на сайте мобильного оператора.

На сайте МТС уточняется, что Константин Эрнст как независимый член совета директоров входил в Комитет по корпоративному управлению и экологической, социальной ответственности, а также в Специальный комитет.

Известно, что Эрнст вошел в совет директоров МТС в июне 2020 года.

МТС является крупнейшим российским оператором мобильной связи. Основной акционер — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против Российской Федерации. На этот раз в список попали миллиардер Роман Абрамович, Константин Эрнст и другие олигархи.

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