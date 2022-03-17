Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке WhatsApp в России

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке WhatsApp в России
WhatsApp продолжит работать у российских пользователей. Фото: Pixabay

В Роскомнадзоре прокомментировали произошедшие за последние сутки сбои в работе WhatsApp. Пользователи обвинили ведомство в замедлении работы мессенджера.

Роскомнадзор утверждает, что замедление WhatsApp не планировалось и не осуществлялось. Перебои в работе приложения наблюдались и в других странах , сообщили «РИА Новости».

Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России запускают новую социальную сеть «Россграм» («Российский инстаграм»), призванную стать аналогом заблокированного в РФ Instagram.

WhatsApp ограничение Роскомнадзор


 

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