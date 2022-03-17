Вирусолог исключил рост заболеваемости COVID в России из-за отказа от масок

Отмена масочного режима не приведет к росту заболеваемости коронавирусом в России. Такое заявление сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, средства индивидуальной защиты снижают вирусную нагрузку, но от самого заболевания не защищают.

Как сообщил ТАСС, медик объяснил, что большая часть населения на данный момент уже переболела COVID-19 в январе — феврале, не соблюдая масочный режим и его отмена — только лишь юридический факт. Реально его уже почти никто не соблюдает. Поэтому, роста заболеваемости не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте. Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.