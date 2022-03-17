Ученые установили связь между длительным нахождением дома и тяжелой депрессией

Длительное нахождение дома связано с более выраженными симптомами депрессии. К такому выводу пришли специалисты из Института психиатрии, психологии и нейронаук в Великобритании.

Участие в эксперименте приняли 164 пациента с тяжелыми депрессивными расстройствами. Ученые отслеживали их геолокацию и выяснили, что люди с более выраженными симптомами заболевания выходили из дома реже. Как правило, это были испытуемые старшего возраста.

Как сообщили в журнале JMIR mHealth and uHealth, ученые также установили, что связь между симптомами в будни была сильнее, чем в выходные.

Исследования также показали, что в зоне риска оказываются безработные пациенты без социальных связей.

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