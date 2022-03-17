Скончалась заслуженная артистка России Наталья Назарова

Наталья Назарова получила известность, снявшись в кинокартине «Любимая женщина механика Гаврилова». Фото: кадр из фильма

Наталья Назарова получила известность, снявшись в кинокартине «Любимая женщина механика Гаврилова». Фото: кадр из фильма

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни.

О кончине знаменитости сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

«Скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова», — говорится в сообщении.

Дебютом в кино стал для Натальи Назаровой стала роль Верочки в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Она также снималась в таких фильмах, как «Любимая женщина механика Гаврилова», «Старый Новый год», «Последний побег» и «Мисс миллионерша».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о кончине актера дубляжа Сергея Дьячкова. Он умер в возрасте 50 лет. Сергей Дьячков работал над озвучкой более 160 проектов. Его голосом говорили в том числе Тимон в фильме «Король Лев», герои картины «Пираты Карибского моря».