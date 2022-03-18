Дефицита нет: в Минпромторге успокоили россиян, скупающих сахар

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Запасов сахара на территории России предостаточно, дефицита в стране нет. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских потребителей. Отечественные пищевые компании производят сахар в необходимом объеме.

Как сообщили «РИА Новости», Евтухов также подчеркнул, что делать вложения в сахар смысла не имеет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

Напомним, в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%.

Ранее также сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.