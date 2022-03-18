Тепло до +10 градусов: петербуржцам рассказали о погоде на 18 марта

Уличные термометры покажут от +8 до +10 градусов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Уличные термометры покажут от +8 до +10 градусов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге в пятницу, 18 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +10 градусов.

Согласно данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погода вновь будет находиться под влиянием обширного барического максимума. Небольшая облачность позволит солнечным лучам прогревать воздушные массы.

Уличные термометры покажут от +8 до +10 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 781 мм рт. ст., что существенно выше нормы», — добавил синоптик.

В выходные в Северной столице сохранится сухая погода, но будет немного прохладнее.