Шантаж школьника из Петербурга его интимными фото обернулся уголовным делом

Шантаж школьника из Петербурга его интимными фото обернулся уголовным делом
Он отправлял неизвестной фото интимного характера, но девушка начала его шантажировать. Фото: unsplash

В Петербурге разыскивают неизвестного человека, который шантажировал подростка его интимными фото. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, несколько дней назад следственные органы возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Мать 15-летнего потерпевшего обратилась в полицию еще в декабре 2021 года. Она рассказывала правоохранителям, что в ноябре-декабре ее сын общался во «ВКонтакте» с неизвестной девушкой по имени «Ефросинья». Он отправлял ей фото интимного характера, но девушка начала его шантажировать. Она пригрозила, что распространит снимки, если школьник не переведет ей 3000 рублей. Подросток переводить деньги не стал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отца задержали за сексуальное насилие над 14-летней дочерью.

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