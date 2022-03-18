Гастроли петербургской балетной труппы в Финляндии отменили

Гастроли петербургской балетной труппы в Финляндии отменили
Петербургская труппа должна была показать финским зрителям балет "Лебединое озеро". Фото: unsplash

В Финляндии объявили бойкот петербургской балетной труппе St Petersburg Festival. Гастроли петербуржцев в Хельсинки отменяются.

Об этом сообщила компания-промоутер Live Nation, которая занималась организацией тура и продаже билетов. Выступления петербургской труппы должны были начаться 1 апреля. Они должны были показать финским зрителям балет «Лебединое озеро».

St Petersburg Festival Ballet существует с 2009 года. В труппу входят 42 танцовщика из петербургской Академии Вагановой, Московской академии хореографии и других балетных школ в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Disney временно приостанавливает работу на территории России. До этого The Walt Disney приняла решение приостановить выход своей продукции в кинотеатрах России.

St Petersburg Festival балет бойкот финляндия


 

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