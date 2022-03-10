Disney временно приостанавливает работу на территории России

Логотип студии Disney. Фото: Flickr / architekt2
Disney временно приостанавливает работу на территории России. Фото: Flickr / architekt2

В связи с ситуацией на Украине компания Disney приняла решение приостановить свою работу в России.

Приостановка работы Disney в Российской Федерации отразится на релизах и производстве новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Еще на прошлой неделе The Walt Disney приняла решение приостановить выход своей продукции в кинотеатрах России. В четверг компания заявила о приостановке всей другой деятельности.

«Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и работы линейных каналов», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что некоторые виды упомянутой деятельности будут приостановлены незамедлительно. В компании заверили, что вместе с временной остановкой деятельности, сотрудники в России не потеряют свое трудоустройство.

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