В аэропорту Пулково 18 марта отменили 33 рейса

В пятницу, 18 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 33 авиарейса. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Из зарубежных рейсов сегодня отменены полеты в Ла Роману, Стамбул, Фергану, Баку, Ургенч, Лондон

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Москву, Белгород, Тамбов, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону, Брянск, Волгоград, Курск, Сургут, Казань

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты на юг России продлили.

Из-за запрета закрыты аэропорта Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. В обычном режиме продолжает работать аэропорт Сочи.