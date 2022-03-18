Ограничения на полеты на юг России продлили

Запрет продлевали несколько раз, последний действовал до 20 марта. Фото: pixabay

Запрет продлевали несколько раз, последний действовал до 20 марта. Фото: pixabay

Российские авиавласти продлили режим закрытого неба на юге страны до 26 марта.

Как сообщает ТАСС, запрет на перелеты гражданских судов в воздушном пространстве на юге России продлен до 26 марта.

Ограничения на полеты на юг России были введены с 24 февраля в связи с проведением специальной операцией на Украине. Запрет продлевали несколько раз, последний действовал до 20 марта.

Из-за запрета закрыты аэропорта Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. В обычном режиме продолжает работать аэропорт Сочи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ.