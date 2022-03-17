Авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ

Авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ
Сроки, на которые приостанавливаются полеты в РФ, не уточняются. Фото: pixabay

Марокканская национальная авиакомпания Royal Air Maroc отменяет все рейсы в Россию.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), страховая компания запретила все полеты Royal Air Maroc в Россию. Все рейсы в связи с этим аннулируются. Сроки, на которые приостанавливаются полеты в РФ, не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия сняла ограничения на полеты в Иран и страны СНГ. Так, Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» сняло ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. На указанные направления планируется увеличить количество рейсов.

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