Россия сняла ограничения на полеты в Иран и страны СНГ

Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.
Так, Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» сняло ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
Как сообщили на официальном сайте агентства, в ближайшее время авиакомпании смогут увеличить количество рейсов между указанными направлениями.
При этом введенные ранее карантинные требования будут сохранены.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящий момент есть трудности с перелетами. Туроператоры считают, что стоимость туров в Египет в скором времени достигнет 200 тыс. рублей, потому как растут цены на топливо и меняется курс валют.
Напомним также, что власти Швейцарии приняли решение закрыть небо для российских самолетов до конца марта.