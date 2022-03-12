Россия сняла ограничения на полеты в Иран и страны СНГ

Россия сняла ограничения на полеты в Иран и страны СНГ
Полеты будут проводиться на базе двухсторонних договоренностей. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.

Так, Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» сняло ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

Как сообщили на официальном сайте агентства, в ближайшее время авиакомпании смогут увеличить количество рейсов между указанными направлениями.

При этом введенные ранее карантинные требования будут сохранены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящий момент есть трудности с перелетами. Туроператоры считают, что стоимость туров в Египет в скором времени достигнет 200 тыс. рублей, потому как растут цены на топливо и меняется курс валют.

Напомним также, что власти Швейцарии приняли решение закрыть небо для российских самолетов до конца марта.

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