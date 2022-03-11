Беспокойство вызывает ситуация с самолетами. Туры в Египет будут стоить по 200 тысяч

Главный вопрос сегодня, это не сколько будет стоить путевка в Египет, а как туда добраться.

По мнению экспертов, в настоящий момент есть трудности с перелетами. Наиболее остро стоит вопрос не «почем», а «на чем». Об этом сообщает издание АБН.

Туроператоры считают, что стоимость туров в Египет в скором времени достигнет 200 тыс. рублей, потому как растут цены на топливо и меняется курс валют. При этом, считают специалисты, в настоящий момент сложность состоит в перелетах.

Так, глава туркомпании Space Travel Артур Мурадян выступил на площадке Ассоциации туроператоров и отельеров России.

«С учетом роста цен на авиакеросин и снижения курса рубля пакетных туров (перелет+отель) в Египет дешевле 150-200 тыс.р. не будет» – заявил предприниматель.

Однако стоимость туров в Турцию изменится несильно. По сравнению с Египтом попасть туда будет гораздо дешевле.

Владелец «Петербургского магазина путешествий» Анна Твердохлебова заявила, что не меньше роста цен и падения рубля беспокойство вызывает ситуация с самолетами.

По ее словам, есть проблема и в лизинговых самолетах, и в закупке комплектующих.

«Как, на чем мы будем летать, как будет проходить техобслуживание самолетов? Вопросов к перелетам, внешним и внутренним по-прежнему много. Авиакомпании сами пока не могут ответить на эти вопросы», — рассуждает Твердохлебова.

Эксперт считает, что рост цен коснется и внутреннего туризма, и внешнего. Купить тур в тот же Крым или Сочи станет россиянам гораздо дороже, несмотря на то, что они находятся в рублевой зоне.

Анна Твердохлебова уверена, что рост цен все же ожидается. Ведь товары, сырье, оборудование, которое не производят в России, в случае закупки даже в Китае, покупаются за доллары.

Стоимость станет выше еще и потому, что строительство, обновление условного отеля, приобретение техники и мебели для него также возрастет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшее время одежда в России начнет дорожать. Динамика цен напрямую будет зависеть от курса доллара.