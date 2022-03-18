Петербурженка через суд добилась от комздрава дорогостоящего лекарства

Комздрав после вмешательства приставов обеспечил женщину препаратом на два месяца. Фото: ГУ ФССП по Петербургу и Ленобласти

Комздрав после вмешательства приставов обеспечил женщину препаратом на два месяца. Фото: ГУ ФССП по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге судебные приставы помогли местной жительнице получить от комитета по здравоохранения дорогостоящий препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

Как сообщает пресс-служба городского главка ФССП, по решению суда, комитет по здравоохранению Ленобласти должен был обеспечивать петербурженку лекарством, назначенным врачебной комиссией Ленинградской клинической больницы. У 29-летней девушки определена пожизненная потребность в этом препарате.

В итоге суд встал на сторону петербурженки и обязал областной комздрав обеспечивать пациента препаратом. После вмешательства в дело судебных приставов ведомство обеспечило женщину препаратом на два месяца.

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