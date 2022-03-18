Рваная травма колена: в Шушарах «Тойота Камри» сбила пятиклассника

Рваная травма колена: в Шушарах &#171;Тойота Камри&#187; сбила пятиклассника
Ребенка госпитализировали в больницу после ДТП. Фото: pixabay.com

Водитель 9 раз привлекался за нарушение скоростного режима в 2022 году.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 марта, вечером, в дорожно-транспортном происшествии в Пушкинском районе Петербурга пострадал несовершеннолетний мальчик.

37-летний мужчина за рулем «Тойота Камри» сбил школьника в поселке Шушары, когда 10-летний ребенок выходил из припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения транспортных средств.

Ученика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали автотравму, рваную, лоскутную рану в области левого коленного сустава, проникающее ранение левого коленного сустава.

Отмечается, что указанный водитель привлекался за текущий год 9 раз по статье о превышении скоростного режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть.

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