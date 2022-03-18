Рваная травма колена: в Шушарах «Тойота Камри» сбила пятиклассника

Водитель 9 раз привлекался за нарушение скоростного режима в 2022 году.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 марта, вечером, в дорожно-транспортном происшествии в Пушкинском районе Петербурга пострадал несовершеннолетний мальчик.
37-летний мужчина за рулем «Тойота Камри» сбил школьника в поселке Шушары, когда 10-летний ребенок выходил из припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения транспортных средств.
Ученика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали автотравму, рваную, лоскутную рану в области левого коленного сустава, проникающее ранение левого коленного сустава.
Отмечается, что указанный водитель привлекался за текущий год 9 раз по статье о превышении скоростного режима.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть.